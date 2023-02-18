ضبط أكثر من 69 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 69665 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

12382 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

ضبط 12382 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و314 مخالفة السير بدون تراخيص، و2 دراجة نارية مخالفة، و27 مخالفة موقف عشوائي، و45 مخالفة شروط التراخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

369 مخالفة للمحلات

وفي سياق آخر، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 369 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.