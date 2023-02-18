أسعار القطن في المحافظات اليوم.. قنطار «جيزة 96» بـ7900 جنيه

قفزت أسعار القطن في المحافظات اليوم، وسط ارتفاع لأصناف قنطار القطن طويل التيلة، وذلك وفقًا لما تم تداوله عبر المزادات العلنية التي أجريت في محافظات مصر، اليوم السبت.

أسعار القطن في المحافظات اليوم

وأكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أسعار القطن في المحافظات اليوم، سجلت ارتفاعًا جيدًا للغاية بما يعود على المزارعين بالنفع، والدولة المصرية كونه محصول تصدير، إذ سجلت أسعاره التالي:

- سعر قنطار القطن جيزة 96 بـ7900 جنيه، وسط ارتفاع بلغ 100 جنيه لكل قنطار.

- سعر قنطار القطن جيزة 97 يبدأ من 6600 إلى6800 جنيه، وسط ارتفاع بواقع 100جنيه لكل قنطار قطن.

- سعر قنطار القطن جيزة 94 ما بين 5650 و6250 جنيهًا، وسط ارتفاع بلغ 50 جنيهًا لكل قنطار قطن.

- استقر سعر قنطار القطن جيزة 92 ما بين 5700 و6100 جنيه.

- سجل سعر قنطار القطن جيزة 86 ما بين 5950 و6800 جنيه، وسط ارتفاع بواقع 50 جنيهًا لكل قنطار قطن.

تسويق أكثر من مليون قنطار قطن

وأوضح «أبواليزيد»، أنّ أسعار القطن في المحافظات اليوم، سجلت من حيث تسويق القطن مليون و782 ألف قنطار من القطن طويل التيلة وفائق الطول، عبر شون التسويق المخصصة لذلك بمحافظات مصر