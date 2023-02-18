ضبط 151 قطعة سلاح ناري و369 قضية مخدرات في المحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لتتمكن من ضبط 151 قطعة سلاح ناري، و369 قضية مخدرات، وتنفيذ 81757 حكما قضائيا متنوعا، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق عديد من النتائج الإيجابية.

قضايا المخدرات

ضبط (369) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (398) متهما، حيث ضُبط خلالها الآتى:

- كمية من مخدر الحشيش وزنت (107,545كيلو جرام).

- كمية من مخدر البانجو وزنت (64,900 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,833كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,575 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,520 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الشابو وزنت (5,360 كيلو جرام).

- كمية من مخدر البودر وزنت (1,292 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الآيس وزنت (1,177 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الأفيون وزنت (400 جرام).

- عدد (5103) قرص مخدر.

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 151 قطعة سلاح ناري، بحوزة 130 متهما، على النحو التالى:

- (20) بندقية آلية.

- (16) بندقية خرطوش.

- (4) طبنجات.

- (111) فرد محلى.

- (361) طلقة مختلفة الأعيرة.

- (20) خزينة متنوعة.

- (252) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ الأحكام

نجحت الحملة الأمنية المكبرة، في تنفيذ (81757) حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالى:

- (274) حكم جناية.

- (25689) حكم حبس جزئى.

- (4427) حكم حبس مستأنف.

- (41103) حكم غرامة.

- (10264) مخالفة.

التشكيلات العصابية وضبط الهاربين

أسفرت جهود الحملة، عن ضبط تشكيل عصابي، ضم (2) متهمين، ارتكبا (3) حوادث سرقة.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، تك ضبط (39) متهما.

وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم القبض على (14) متهما.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط (263) دراجة نارية مخالفة.

21 ألف مخالفة مرورية

في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (21235) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين: تم فحص (63) من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية.