أخبار 24 ساعة في المنيا.. 4 حوادث طرق بأماكن متفرقة وإخماد حريقين

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقين الأول، اندلع داخل مقهى بسبب ماس كهربائي، والثاني أمام مساكن الإيواء بسبب عقب سيجارة مشتعل، ولقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، جراء وقوع 4 حوادث طرق في أماكن متفرقة.. كانت هذه أبرز أخبار محافظة المنيا على مدار 24 ساعة ماضية.

الأمن يتلقى 6 بلاغات بحوادث وحرائق

الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا تلقت 6 بلاغات في توقيتات مختلفة على مدار 24 ساعة، الأول يتضمن نشوب حريق داخل مقهى بمساكن أبراج الجامعة بشارع كورنيش النيل بسبب حدوث ماس كهربائي وتم إخماده والسيطرة عليه دون إصابات بشرية.

والبلاغ الثاني يتضمن اندلاع حريق هائل أمام مساكن الإيواء بقرية ماقوسة، في مركز المنيا، بسبب إلقاء أحد المارة لعقب سيجارة مشتعل بوسط مخلفات وقمامة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده والسيطرة عليه قبل إمتداده للمنازل، دون مصابين.

مصرع شخص إثر انقلاب ملاكي بالصحراوي

والبلاغ الثالث، انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة بالطريق الصحراوي الغربي أمام محور سمالوط، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين تم نقلهم للمستشفى النموذجي لتلقي العلاج.

والبلاغ الرابع، حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وتاكسي بميدان كوبري النيل أمام معهد الأورام بمدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة سائق باشتباه ارتجاج.

والبلاغ الخامس تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان أمام قرية المحرص بمركز ملوي مما أسفر عن إصابة شاب مقيم بقرية منسافيس بمركز أبوقرقاص.

والبلاغ السادس والأخير، انقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة بطريق المنيا الجديدة، مما أسفر عن إصابة مدرس يدعى موسى محمود 52 عاما، مقيم بقرية بني عبيد، وجري نقله للمستشفى.