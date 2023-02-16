أبرز حوادث اليوم في 24 ساعة: مقتل سائق بالمنيا.. وترويج بيع لوحة أثرية

تكثف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، جهودها في كشف ملابسات عشرات الجرائم ومساعدة المواطنين بشكل يومي على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» أبرز وأهم حوادث اليوم التي أعلنت عنها الوزارة في بيانات رسمية على مدار الـ24 ساعة الماضية.

مقتل سائق في المنيا وإلقاء جثته في مجرى مائي

في محافظة المنيا، كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة سائق في إحدى المجاري المائية، بعد ورود بلاغ من والده باختفائه منذ أيام، واستطاعت القبض على المتهم الذي استدرجه في أحد المناطق النائية وقتله، ثم سرقة دراجته النارية وهاتفه المحمول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حياله.

ترويج بيع لوحة أثرية في مصر الجديدة بالقاهرة

وفي منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 3 أشخاص أحدهم له معلومات جنائية سابقة، أثناء ترويجهم لوحة أثرية مصنوعة من النحاس، بها عبارات ونقوش مزخرفة على الطراز الإسلامي، تعود للقرن السابع الهجري، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاههم.

إنقاذ طفلة محتجزة داخل شقة في حدائق الأهرام

وفي منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، نجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ طفلة عمرها سنة واحدة، كانت محتجزة داخل إحدى الشقق السكنية، بعدما خرجت الأم وتركت الباب مفتوحا، لتأتي الرياح وتغلق الباب؛ إذ تمكن رجال الحماية المدنية من فتح باب الشقة وتسليم الطفلة لوالدتها.