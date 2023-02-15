إصابة 4 أشخاص في 3 حوادث متفرقة خلال 12 ساعة بالمنيا

شهدت محافظة المنيا وقوع 3 حوادث طرق في أماكن متفرقة، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص، وتبين وقوعها بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

تصادم ملاكي ودراجة نارية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية بسبب السرعة، وذلك أمام مسجد الرحمن بحي أبوهلال في مدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة علاء فوزي 50 عامًا، موظف، وابنته رحمة 16 عامًا، طالبة، مقيمان بالمنيا الجديدة، باشتباه كسور وسحجات وكدمات، وتم نقلهما لمستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج.

حادث بالطريق الزراعي في ملوي

كما تلقى مأمور مركز ملوي، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «7171 ن ل ا»، ربع نقل، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة الزائدة، بالطريق الزراعي السريع أمام مدخل السبعين، مما أسفر عن إصابة عبد الحميد حسن 57 عامًا، مدرس، باشتباه كسر بالساق وتم نقله للمستشفى التخصصي لتلقى العلاج.

كما تلقى مأمور مركز شرطة المنيا، بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة مقطورة ودراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع أمام شرطة النجدة، مما أسفر عن إصابة محمود طلعت 23 عاما، مقيم بحي شلبي، أصُيب بغيبوبة تامة وتم نقله إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ على الدراجة والسيارة وقائدها، ويدعى عادل محمد تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.