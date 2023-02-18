أسعار البترول العالمية تخسر أكثر من 4% خلال أسبوع

شهدت أسعار البترول العالمية، هبوطا كبيرا خلال نهاية تداولات الأسبوع أمس الجمعة، حيث انخفض قيمة النفط بحوالي دولارين لتنتهي تداولات الأسبوع على انخفاض.

وأشارت تقارير البورصات العالمية، إلى أن أسعار البترول العالمية انخفضت وسط مخاوف من قبل المتعاملين من أن يتأثر الطلب على النفط بأي رفع مستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية خاصة مع توقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، حيث أصاب المتداولين التوتر بسبب بوادر متزايدة على وجود إمدادات وفيرة من الخام والوقود.

ارتفاع أسعار الدولار تزيد مخاوف متداولي البترول

وحذر عدد من المسؤولون في البنك المركزي الأمريكي الخميس الماضي، من إمكانية وضرورة اتجاه اتخاذ المزيد من إجراءات رفع أسعار تكلفة الاقتراض لكبح جماح التضخم.

وفي نفس الوقت، ارتفعت مؤشرات الدولار مما جعل أسعار النفط أغلى بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بقيمة 2.14 دولار للبرميل، أو 2.5%، إلى 83 دولارا للبرميل عند التسوية لتبلغ خسائرها 3.9% خلال الأسبوع.

وتراجعت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي 2.15 دولار، بنسبة 2.7%، لينهي التعاملات عند 76.34 دولار للبرميل بخسارة أسبوعية قدرها 4.2% مقارنة مع سعر إغلاق الجمعة الماضية.

وأظهرت أحدث البيانات بشأن الإمدادات الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير شباط ارتفعت 16.3 مليون برميل إلى 471.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو2021.