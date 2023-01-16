أسعار البترول العالمية تنخفض بسبب تخوفات الطلب الصيني

شهدت أسعار البترول العالمية ارتفاعا انخفاضا واضحا مع بداية تداولات هذا الأسبوع خلال بداية تعاملات اليوم، حيث انخفضت بفعل مخاوف الأسواق بشأن تراجع الطلب الصيني وارتفاع الدولار عالميا.

أسعار البترول تحقق انخفاضا ملحوظا

ووفق تقارير البورصات والأسعار المعلنة، سجّلت أسعار خام برنت الفورية انخفاضا بحوالي 0.81% ليستقر قرب 84.59 دولارا للبرميل، كما انخفضت أسعار الخام الأمريكي الفورية بما يعادل 0.82% تقريبا ليتم تداولها قرب 79.45 دولارا للبرميل.

أسعار النفط تحقق مكاسب بنسبة 8% خلال الأسبوع الماضي

جاءت هذه التراجعات الملحوظة عقب تحقيق أسعار النفط مكاسب كبيرة أسبوعية خال الأسبوع الماضي بأكثر من 8% على مدار الأسبوع.

وتأثرت التداولات النفطية بشكل كبير بسبب التخوف من طلبات النفط من الصين، حيث أعلن أحد مسئولي هيئة الصحة الوطنية الصينية أن بلاده سجلت نحو 59.938 حالة وفاة ناتجة عن فيروس كورونا، خلال ما يقرب من شهر فقط، منذ 8 ديسمبر 2022، وحتى 12 يناير 2023.

وتسببت هذه التطورات في الاتجاه الهبوطي لأسعار النفط خلال التداولات؛ بفعل تصاعد مخاوف المستثمرين حيال تراجع الطلب الصيني على النفط ؛ حيث تتصدر الصين قائمة الدول المستورة للخام عالميا، بما أدى لانخفاض أسعار النفط في نهاية المطاف.

كما تلقى النفط بعض الضغوط خلال تعاملات اليوم بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا؛ حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، والذي يرصد أداء العملة الخضراء مقابل سلة من العملات، بما يقرب 0.23% ليصل إلى 102.43 نقطة.