ضبط عامل متهم بانتحال صفة مدرب كرة للنصب على طالب وسرقة هاتفه في حلوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور عبر «فيس بوك» يتضمن تضرر سيدة من قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف نجلها بالقاهرة، وجرى ضبط مرتكب الواقعة.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان)، وباستدعائها أفادت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بإيهام نجلها (طالب - مقيم بذات العنوان) بأنه مدرب بأحد الأندية، وعقب إيهامه بقدرته على تدريبه بالنادي، قام بمغافلته والاستيلاء على هاتفه المحمول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد المشكو في حقه وتبين أنه (عامل - مقيم بمحافظة الإسكندرية) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وباستدعاء نجل المبلغة تعرف على الهاتف المحمول والمتهم واتهمه بالسرقة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.