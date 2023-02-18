أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مرسي عطا الله بمسجد «عمر مكرم»

حرص العشرات من الصحفيين على التواجد بساحة مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، لأداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، الذي غيبه الموت الأربعاء الماضي، أثناء رحلة علاجية خارج البلاد، عن عمر ناهز 80 عاما.

وفاة مرسي عطا الله

وكانت أسرة مرسي عطا الله، استقبلت جثمانه صباح اليوم، بعد وصوله من جنيف، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والأصدقاء المقربين للأسرة، وجرى تشييع الجثمان من بهو مؤسسة الأهرام كونه البيت الصحفي الذي أفنى فيه الراحل حياته، بحضور عدد من الشخصيات العامة وكبار رجال الصحافة.