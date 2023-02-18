ختام المؤتمر الدولي الرابع عشر لعلاج الأورام بجامعة أسيوط

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بنجاح أعمال المؤتمر الدولي لقسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب في نسخته الرابعة عشر، والذى يمثل ملتقى علميا متميزا يجمع قامات مرموقة في علاج الأورام من مختلف دول العالم مع شباب الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض من داخل مصر وخارجها، وذلك للتعرف على أحدث بروتوكولات العلاج وتقنيات الخدمات التشخيصية في مختلف أنواع الأورام.

مشاركة وزير التعليم الأسبق في المؤتمر

وأعلن رئيس جامعة أسيوط أن مؤتمر هذا العام حظي بمشاركة متميزة من الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات والرئيس الشرفي للمؤتمر، وكذلك مشاركة الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة وأستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة، وذلك بصفتهم من القامات العلمية المرموقة في طب الأورام على مستوى العالم العربي والأجنبي.

6 ورش عمل

وأضاف الدكتور سمير شحاتة، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر عُقد تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور يوسف صالح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وامتد بمدينة أسوان في الفترة من 15 إلى 17 فبراير الجاري 2023، وتضمن 6 ورش عمل في مجالات العلاج الإشعاعي والتمريض وكذلك العلاج التلطيفي، كما تضمن 12 جلسة علمية وشهد حضور 1085 مشاركا من كبار الأطباء وشبابه من داخل مصر وخارجها، كما شارك 52 عالما من كبار المتخصصين في علاج مرضى الأورام من الدول العربية والأجنبية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والسعودية ولبنان والإمارات والأردن والسودان.

علماء علاج الأورام

وأشار الدكتور سمير شحاتة أن الجلسة الرسمية للمؤتمر شارك في حضورها الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور طه ذكي الأستاذ المتفرغ بقسم علاج الأورام بجامعة أسيوط، وعدد من الأساتذة المساعدين والمدرسين بالقسم منهم الدكتورة مروة إسماعيل، والدكتورة هبة بكري، والدكتورة أسماء عبد التواب، حيث تم تكريم أبناء القسم من اللجنة المنظمة للمؤتمر.