رئيس جامعة أسيوط يزور موظفة عقب اختلال توازنها وسقوطها من الدور الثالث

توجه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إلى وحدة الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعي الرئيسي، لزيارة إحدى الموظفات بالجامعة التي أصيبت اليوم، إثر اختلال توازنها وسقوطها من الطابق الثالث بمبنى شبكة المعلومات.

ورافق رئيس الجامعة في الزيارة، الدكتور أحمد عبدالمولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث استقبلهم الدكتور علاء عبدالمنعم، مدير المستشفى الرئيسي.

الاطمئنان على الحالة الصحية

أكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، حرصه على زيارة المريضة فور إبلاغه بسقوط الموظفة «ذ .ع»، التي تبلغ من العمر 35 عاما من الدور الثالث من مبنى الشبكة إثر اختلال توازنها، مشيرًا إلى أن حالة الموظفة مصابة بكسور متفرقة من الجسم، لكن حالتها مطمئنة، وجار تقديم لها الخدمة العلاجية اللازمة.

سقوط موظفة من الدور الثالث

وكانت جامعة أسيوط قد شهدت اليوم واقعة سقوط موظفة من الدور الثالث، أثناء تواجدها بمبنى شبكة المعلومات نتيجة حدوث خلل لتوازنها، وتم نقلها إلى مستشفيات جامعة أسيوط لتلقي العلاج.