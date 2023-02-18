محافظ جنوب سيناء: آلاف السياح زاروا سانت كاترين الشهر الماضي

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة سانت كاترين استقبلت قرابة 1500 سائح من مختلف دول العالم للاستمتاع بمشاهدة الآثار التاريخية بالمدينة وشروق الشمس.

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم السبت، إن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب قامت بزيارة إلى محافظة جنوب سيناء الأسبوع الماضي وقامت بتفقد بعض المدن السياحية في شرم الشيخ وطابا، موضحا أنه جرى عرض مشروع التجلي الأعظم الذي يعمل على جذب مليون سائح سنويا إلى المدينة.

30 ألف سائح

أوضح محافظ جنوب سيناء أن حالة الطقس في المحافظة تحسن اليوم مقارنة بالأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن درجة حرارة مدينة سانت كاترين ظهر اليوم بلغت 14 درجة مئوية، والشمس مشرقة على كل المدينة.

وتابع: تحسن حالة الطقس سوف يدفع آلاف السياح لزيارة المدينة بالتالي زيادة نسبة الإشغالات السياحية، موضحاً أن المدينة استقبلت الشهر الماضي نحو 30 ألف سائح من مختلف الجنسيات للاستمتاع بالأجواء الشتوية الباردة ومشاهدة شروق الشمس من أعلى قمة جبلية.

الرحلات الجبلية

قال رمضان الجبالي دليل بدوي من سانت كاترين للوطن، إن هناك إقبالا سياحيا كبيرا على المدينة بخاصة أيام الخميس والجمعة والسبت، موضحا أن الجنسيات التي يستقبلها الدير من معظم دول العالم.

وتابع أن تحسن الطقس سوف يساعد على استقبال المزيد من السياح خاصة أن بعض الجنسيات تخشى الصقيع الموجود فوق قمة جبل موسي.