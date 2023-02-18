تحسن حالة الطقس في جنوب سيناء اليوم.. وشرم الشيخ تسجل 16 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم السبت تحسنا في حالة الطقس، حيث انتهت تقريبا موجة البرد الشديد الذي تعرضت له مدن المحافظة الأسبوع الماضي، وبدأت حالة من التحسن التدريجي، وارتفعت درجة الحرارة في سانت كاترين لتسجل درجتين فجر اليوم.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن حالة الجو في المدن تحسنت وارتفعت الحرارة في بعض المدن، مع هدوء لحركة الرياح وانخفاض نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة اليوم

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ سجلت فجر اليوم السبت 16 درجة مئوية وتصل إلى 24 درجة منتصف النهار، وهو جو معتدل يجذب السياح من كل بقاع العالم، موضحاً أن الرياح شمالية وسرعتها 14 كيلومترا في الساعة، ونسبة الرطوبة انخفضت وأصبحت 37%.

كما سجلت مدينة دهب، إحدى الوجهات السياحية في مصر، 16 درجة، وسرعة الرياح 19 كيلومترا في الساعة والرطوبة 41%، ومدينة نويبع سجلت 12 درجة، ومدينة طابا 12 درجة، ومدينة طور سيناء 12 درجة، أما رأس سدر فقد سجلت 11 درجة.

جبل موسى يستقبل 1500 سائح

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد تحسنا في حالة الطقس، وسجلت المدينة فجر اليوم 2 درجة مئوية، وجبل سانت كاترين سجل 7 درجات تحت الصفر، وجبل عباس سجل 5 تحت الصفر، وجبل موسى 4 تحت الصفر.

وأضاف «العناني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن جبل موسى استقبل نحو 1500 سائح من مختلف الجنسيات قاموا بالصعود إلى قمة الجبل لمشاهدة شروق الشمس من ارتفاع 2250 مترا فوق سطح البحر.