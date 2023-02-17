14 مدينة في قائمة الأكثر برودة اليوم.. بينها سانت كاترين و6 أكتوبر

كشف بيان الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الجمعة 17 فبراير، أن عددَا من المحافظات على مستوى الجمهورية، تتعرض لانخفاض في درجات الحرارة وتدخل قائمة الأكثر برودة، وذكر البيان أن 14 مدينة ومحافظة بين 46 محافظة ومدينة هي مركز قياسات الطقس، تتضمنها قائمة المناطق الأكثر برودة، وتتراوح الحرارة فيها بين درجتين مئوية إلى 9 درجات مئوية.

قائمة المدن الأكثر برودة تنخفض الحرارة بها إلى درجتين مئوية

وفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة غداً الجمعة، فإن قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة تضم، سانت كاترين 2 درجة مئوية، وسيوة 4 درجات، ونخل والمنيا 5 درجات، والفيوم وبني سويف 6 درجات، والسلوم ورفح والسويس والإسماعيلية و6 أكتوبر 8 درجات، والعاصمة الإدارية وبنها والعريش 9 درجات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة فى المدن

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، تكون درجات الحرارة، في المدن والمحافظات الأكثر برودة كالآتي:

سانت كاترين العظمى 12 والصغرى 2 درجة مئوية.

سيوة العظمى 18 والصغرى 4 درجات.

نخل العظمى 16 والصغرى 5 درجات.

المنيا العظمى 20 والصغرى 5 درجات.

الفيوم العظمى 19 والصغرى 6 درجات.

بني سويف العظمى 19 والصغرى 6 درجات.

السلوم العظمى 15 والصغرى 8 درجات.

رفح العظمى 18 والصغرى 8 درجات.

السويس العظمى 18 والصغرى 8 درجات.

الإسماعيلية العظمى 18 والصغرى 8 درجات.

6 أكتوبر العظمى 18 والصغرى 8 درجات.

والعاصمة الإدارية العظمى 18 والصغرى 9 درجات.

بنها العظمى 18 والصغرى 9 درجات.

العريش العظمى 18 والصغرى 9 درجات.