مميزات وعيوب خاصية «channels» الجديدة على «إنستجرام».. مخاوف من التزييف

تتنافس منصات التواصل الاجتماعي على تحديث ميزاتها ومنصاتها، لمواكبة التطورات التكنولوجية، وظهر هذا مؤخرًا في الميزة الجديدة التي أطلقتها شركة «meta»، بواسطة الرئيس التنفيذي لها، مارك زوكربيرج، على تطبيق «انستجرام».

وكشف «زوكربيرج» ميزة «channeles»، من خلال قناة تسمى بـ«قناة ميتا»، وشرح من خلالها المميزات التي يمكن أن يحصل عليها مستخدمي تطبيق «انستجرام»، موضحًا أنها ستتيح لمنشئي المحتوى التواصل مع متابعيهم، ومشاركة الصور، النصوص، وردود الفعل على فيديوهاتهم.

هل ستنتهي صلاحية التلفزيون في المستقبل؟

قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إنّ ميزة «channels» عبارة عن قنوات مثل «يوتيوب» مضافًا إليها ميزة البث المباشر، موضحًا أن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في منصات التواصل الاجتماعي، سيلغي تدريجيًا فكرة وجود جهاز التلفزيون عند الأشخاص.

وأضاف في حواره لـ«الوطن»، أنه في السنوات المقبلة لن يعد لشاشات التليفزيون أي أهمية، إلا في حالة استخدامها كشاشة لعرض المنصات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الصين تطبق ذلك الأمر بالفعل.

ما ميزة «channels» الجديدة على تطبيق «انستجرام»؟

وتابع أن ميزة «القنوات» تعني أن منشئي المحتوى قادرين على إنشاء فيديو ثابت، أو مقاطع صغيرة عبر «reels»، وفيديوهات بث مباشر، فهي تمثل قسمًا جديدًا للتطبيق، لكنها قد تصبح ميزة سلبية في حالة إذا استخدمها منشئو المحتوى بطريقة خاطئة، مضيفًا أن انتشار الشائعات، يعد أحد الأضرار التي يمكن أن تضيفها الميزة إلى المجتمعات المختلفة.

وذكر «طارق» أنّ هناك الكثير من الأشخاص، سيبدأون في فتح قنوات بث بشكل عشوائي، وبالتالي سيكثر انتشار المعلومات الخاطئة والموضوعات غير المفيدة، بالإضافة إلى إمكانية تزييف الأرقام المتواجدة على البث المباشر.

نصائح لمستخدمي ميزة «channels»

وأكد خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، أنه من الضروري أن يعي مستخدمي هذه الميزة، المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقهم، وعدم نشر معلومات خاطئة، فضلًا عن أن الأشخاص لا بد ألا تعتمد بنسبة كبيرة على مصادر الإنترنت.