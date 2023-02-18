جامعة كفر الشيخ تحصد جائزتين في معرض القاهرة الدولي للابتكار

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيح، أن فريق جامعة الطفل بالجامعة تمكن من تحقيق الفوز بجائزة في معرض القاهرة الدولي للابتكار، حيث حقق فريق الجامعة المشارك الفوز بالمركزالأول، كما حققت الجامعة المركز الثاني لأفضل مشروعات تخرج بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد .

معرض القاهرة للابتكار

جاء ذلك خلال ختام معرض القاهرة الدولي للابتكار 2023 في نسخته السابعة، الذي نظمتـه وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تقديم التهنئة للفائزين

وهنأ رئيس جامعة كفرالشيح، الفائزين لتحقيقهم إنجازا ممتازا، متمنيا لهم دوام التوفيق والرقي، كما وجه التحية لأعضاء فريق جامعة الطفل بجامعة كفرالشيخ.

وأشار رئيس جامعة كفرالشيح أن الطالبة ملك محمود رمضان حققت المركز الأول في مشروع الكرسي المتحرك لذوي الاحتياجات الخاصةThe Elevator- Wheelchair، تحت إشراف الدكتور أميرة عكاشة، منسق جامعة الطفل.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، حرص إدارة الجامعة على تنمية مهارات طلابها في مجال الابتكار، واستحداث برامجها الأكاديمية والبحثية تعتمد استخدام التكنولوجيات الحديثة بما يساهم في تقديم تعليم ذي جودة عالية، وتمكين طلابها من ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ والخبرات ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ المقترنة بالابتكار تمكنهم من المنافسة في سوق العمل.