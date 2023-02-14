رئيس جامعة كفر الشيخ: تنظيم حملات دورية للكشف عن فيروس سي

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اجتماعه الدوري، لمناقشة واستعراض المستجدات، بحضور الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات.

واستهل رئيس الجامعة أعمال المجلس بالترحيب بالحضور، وتقديم التهنئة إلى الدكتور إسماعيل القن، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائباً لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

توفير بيئة داعمة للعملية التعليمية

ووجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، بتوفير بيئة داعمة للعملية التعليمية، وتلبية احتياجات الطلاب، وتشجيع مشاركتهم في مختلف الأنشطة، وتكثيف الأنشطة الطلابية المتنوعة، ودعم الطلاب الموهوبين والمبتكرين، ومتابعة انتظام الدراسة في كليات ومعاهد الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، استمرارية عقد المؤتمرات العلمية والندوات الثقافية، وورش العمل، والفعاليات التي تستهدف تنمية الوعي لدى الطلاب والمجتمع بملف التغيرات المناخية والقضايا المجتمعية.

كما ناقش مجلس عمداء الجامعة تشجيع الباحثين على إعداد البحوث العلمية التي تستهدف دعم قضية المناخ، وإيجاد الحلول لهذه القضية العالمية.

تنظيم حملات دورية للكشف عن فيروس سي

وشدّد رئيس جامعة كفر الشيخ، على تنظيم حملات دورية للكشف عن فيروس سي، وتوفير العلاج للحالات الإيجابية، ومتابعة الاستجابة للعلاج، واستمرارية برامج التوعية للتصدي للأفكار الهدامة، ومواجهة تعاطي المخدرات، مع اتباع برامج الوقاية المعتمدة دولياً لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان.

وأشار رئيس الجامعة، إلى ضرورة تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتشجيع مشاركة الطلاب في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستمرار إطلاق القوافل الشاملة والمتخصصة للقرى الأكثر احتياجاً، واستمرار تنظيم الزيارات الطلابية للمشروعات القومية بهدف تعرف الشباب الجامعي على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية كبرى بالمحافظات، وحجم الإنجاز والتطوير الذي تُنفذه الدولة.

واستعرض مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ موقف الكليات والبرامج الدراسية من الاعتماد الأكاديمي، واستيفاء معايير التصنيفات الدولية، ومتابعة موقف تحديث المواقع الإلكترونية للكليات.