تفاصيل مقتل «عمرو» على يد أصدقائه بالقاهرة.. «هزار وقلب جد»

حكى المتهمون بقتل صديقهم في القاهرة تفاصيل الجريمة أمام النيابة العامة التي نسبت إليهم تهمة القتل العمد، وقررت حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إذ اعترفوا بجريمتهم قائلين: «كان هزار وقلب جد»، وزعم المتهمون أنَّهم لم يخططوا لقتل صديقهم وأنهم تشاجروا بالقرب من منزل أحدهم في الشرابية بعدما انهال المجني عليه «عمرو.م» 29 سنة، عليهم بالسباب والشتائم النابية وسددوا له عدة طعنات فسقط على إثرها غارقًا في دمائه قبل أن يفروا هاربين.

طعنات قاتلة في صدر الضحية

وأضاف المتهمون أمام النيابة العامة خلال جلسة تحقيق صباح اليوم استمرت 3 ساعات أنَّ سلاح الجريمة كان بحوزة أحدهم وأنه هو من سدد الطعنات، بينما كانت مهمتهم هي صد الضربات وقت محاولته الهروب، وأن الجريمة لم تستغرق سوى وقت قليل لا يزيد عن 5 دقائق، وأن الشرطة ألقت القبض عليهم بعد القبض على المتهم الرئيسي بساعات.

كاميرات المراقبة

تحفظت الشرطة على كاميرات المراقبة التي أظهرت تفاصيل الجريمة وتبين أن المتهمين ألتفوا حول المجني عليه وطعنوه في مناطق متفرقة بالجسد فمات على إثرها قبل وصوله إلى المستشفى، واستمعت النيابة العامة لأقوال 3 من شهود العيان على الحادث وأكدوا أنهم فشلوا في تخليص المجني عليه من ايدي المتهمين الذين كانوا يعتدون عليه بالسلاح الأبيض حتى الموت.

عقوبة القتل العمد

وقال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم المحامي بالنقض إنَّ عقوبة القتل العمد تصل للإعدام، وأنَّه وفق قانون العقوبات: «يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى»، مشيرًا إلى أنَّ هذا الظرف المشدد، يفترض أنَّ الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.