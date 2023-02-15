تفاصيل قتل شاب على يد صديقه بالمنيا.. «خنقه ورماه في أرض زراعية»

خلال الأيام الماضية، محاولات للبحث عن الشاب العشريني هنا وهناك، لم تترك أسرته مكانًا في منطقة مغاغة أو في المناطق المجاورة إلا وبحث عنه، ولكن دون جدوى وكأنه «فص ملح وداب»، ومما زاد القلق في قلوب الأسرة هو إغلاق هاتفه منذ لحظة تغيبه، فلم يجدوا مفرًا إلا التوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضرًا بالواقعة.

الأب يروي تفاصيل تغيب نجله

وفي محضر الشرطة، راح الأب يروي كيف خرج نجله من المنزل في ذلك اليوم مستقلًا الموتوسيكل الخاص به حتى لحظة اختفائه وإغلاق هاتفه، ومحاولات البحث عنه في الشوارع دون جدوى، وبعدها بدأ رجال الشرطة في محاولات البحث والتحري عن الشاب المتغيب خاصة أنه لم يسبق له أن تغيب عن منزلهم من قبل وسلامة قواه العقلية.

وبالأمس وأثناء البحث كانت الصدمة، عثر رجال الشرطة على جثة لأحد الأشخاص ملقاة داخل مجري مائي، الجثة كانت لشاب يرتدي كامل ملابسه، حينها أحضروا والده للتعرف عليه، وبالفعل تعرف الأب على ابنه، قائلًا: «أيوه، هو دا ابني»، وتأكد لرجال الشرطة حينها وجود شبهة جنائية في الواقعة.

كشف هوية الجاني

وبدأ رجال المباحث في جمع خيوط الجريمة للوصول إلى القاتل، ولم يمر سوى ساعات معدودة حتى انكشفت الخيوط وتم التوصل للقاتل وتحديد مكانه تواجده، وتم ضبطه، وراح يعترف بجريمته وقتل المجني عليه، وأن دافعه وراء ارتكاب الجريمة هو السرقة.

كما أن جهات التحقيق ناظرت جثمان المجني عليه، وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة وعقب إجراء جهات التحقيق تحقيقاتها مع المتهم، اعترف بارتكابه للجريمة وأنه قام بالاتصال بالضحية وحينما تقابل معه، استقل المتهم الدراجة النارية خلف الضحية بعدما طلب منه توصيله.

وحينما وصلوا إلى منطقة زراعية، قام المتهم بكتم أنفاس الضحية، واستولى على التليفون المحمول والدراجة النارية، وقام بإلقاء الجثة في المجرى المائي، كما أنه ألقى الهاتف المحمول في مكان خاصة بجمع القمامة، وقام بالإرشاد عن الدراجة النارية التي أستولى عليها، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.