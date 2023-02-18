«التعليم» تعلن جدول امتحانات دبلوم صنايع 2023.. العملي في 20 مايو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات دبلوم صنايع 2023 الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، للطلاب النظاميين والدمج والمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية والإعداد المهني والإعداد المهني الدمج والتعليم والتدريب المزدوج، ونظام الخمس سنوات.

جدول امتحانات دبلوم صنايع 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، بدء الامتحانات العملية والنظرية لطلاب دبلوم صنايع 2023 الدور الأول، يوم 20 مايو المقبل، ويمكن للطلاب النظاميين الإطلاع على جدول امتحانات دبلوم صنايع 2023 لمعرفة مواعيد الامتحانات في المواد من خلال هذا الرابط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يبدأ تقدير الدرجات لامتحانات الدبلومات صنايع 2023، من يوم السبت 3 يونيو، مع مراعاة العجز والزيادة في هيئات التدريس.

الجدول شمل عددا من الصناعات

ويشمل جدول امتحانات دبلوم صنايع 2023، عددًا من الصناعات ومنها «الشبكات الكهربية وإلكترونيات صناعية وتحكم وتكنولوجيا صيد الأسمالك وفني لوجستيات وصيناعة محطات المحولات وصيانة خطوط النقل وصيانة أجهزة الوقاية والاتصالات وفني صيانة كهربية وفني تكنولوجيا البترول وتركيب وصيانة طاقة شمسية»