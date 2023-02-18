حالة الطقس غدا الأحد.. شبورة كثيفة ورياح وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات حالة الطقس غدا الأحد، حيث يكون باردا صباحا، مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، ويتكون الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الهيئة العامة ل الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل لـ20% على مناطق في أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تتكون شبورة كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا في المحافظات

- القاهرة الكبرى: تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبري إلى 21 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.

- الوجه البحري: تصل درجة الحرارة العظمى في الوجه البحري إلى 21 درجة، والصغرى تصل ل 11 درجة.

- السواحل الشمالية: تصل درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية إلى 18 درجة، والصغرى تصل ل 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: تصل درجة الحرارة العظمى في جنوب سيناء 25 درجة، والصغرى تصل إلى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: تصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد إلى 22 درجة والصغرى تصل ل 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: تصل درجة الحرارة العظمى إلى 28 درجة، والصغرى تصل ل 10 درجات مئوية.