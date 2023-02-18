«الأرصاد» تكشف حالة الطقس: تحسن وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد تحسنًا تدريجيًا، إذ سجلت العظمى على القاهرة أمس 18 درجة مئوية بعدما كانت تسجل 16 درجة مئوية، واليوم متوقع أن تسجل درجات الحرارة 19 درجة مئوية.

وأشارت «غانم»، إلى أنه خلال الأيام المقبلة، متوقع أن تكون درجات الحرارة الكبرى على القاهرة 20 درجة مئوية و21 درجة مئوية، وفترات النهار نشعر خلالها بتحسن بالأحوال الجوية، كما توجد زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار، مما يساعد على مزيد من التحسن ومزيد من الشعور بالدفء فترات النهار.

مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من المناطق الصحراوية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من المناطق الصحراوية، وبالتالي نشعر بالارتفاع الطفيف بدرجات الحرارة فترات النهار، ويكون ذلك خلال فترات النهار، ولذلك نشعر بالطقس خلال فترات النهار وأجوائه المعتدلة بالحرارة على أغلب المناطق الشمالية، مرورا بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، مشددة على أن المناطق الجنوبية تكون أعلى بدرجات الحرارة من المناطق الشمالية، وبالتالي تكون الأجواء مائلة للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء ودافئة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، خصوصا مع وجود أشعة الشمس.

مع غياب أشعة الشمس والدخول بفترات الليل تبدأ درجات الحرارة تنخفض

وأشارت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس والدخول بفترات الليل تبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وملحوظ خلال فترات الليل، وعلى الرغم من التحسن بدرجات الحرارة فترات الليل، إلا أننا مازلنا بفصل الشتاء، وأجواء فترة الليل تكون شديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، خصوصا وأن درجات الحرارة الصغرى فترات الليل تحولت من 8 درجات و 9 درجات وبدأنا نسجل درجات بين الـ10 درجات و11 درجة مئوية، وهو يعتبر تحسن طفيف بدرجات الحرارة فترات الليل، ولكن ما زالت الأجواء شتوية شديدة البرودة فترة الليل على أغلب الأنحاء، مع وجود نشاط نسبي للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس فترات المساء وخلال ساعات الليل.