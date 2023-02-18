عقوبة التنقيب عن الآثار والاتجار بها.. السجن وغرامة مليون جنيه

آثارت واقعة المقبرة المزيفة التي استمر بناؤها لمدة عام من قبل لصوص الآثار في بني سويف الجدل، إذ أنه بعد إرسال وزارة السياحة والآثار لجنة لمعاينة وفحص المقبرة تحت قيادة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تبين زيف المقبرة بالكامل وأنها ليست أثرية وكل التماثيل والتوابيت التي احتوت عليها وتم طلاؤها بالذهب وصناعتها من الجبس، ليست حقيقية وتم تقليدها لبيعها وإقامة مشروع لبيع الآثار، ولكن ما عقوبة التنقيب عن الآثار والاتجار بها؟

تهريب الآثار

صرح مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن عقوبة من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجري أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.

التنقيب عن الآثار

وأضاف المصدر في حديثة لـ «الوطن»، أن القانون المصري نص على عقوبة بالمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إلى أنه يعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على الـ 5 ملايين جنيه.