اللجنة العليا لتراخيص المحال: إتاحة الشيشة في المقاهي بترخيص وفق القانون

قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال، إنَ الشيشة سيتمّ إتاحتها في المقاهي والكافيهات وبعض المطاعم بترخيص وفق قانون المحال العامة، وعلى من يرغب في تقديم الشيشة للرواد تقديم طلب ترخيص بذلك والالتزام بالاشتراطات والضوابط التي أقرّها القانون وسداد الرسوم المستحقة وهي محددة وفق الموقع والمساحة.

حظر الشيشة لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا

وأضاف «الفيومي» لـ«الوطن»، أنَّ من يخالف الاشتراطات ويقدم الشيشة دون ترخيص يقع تحت طائلة القانون ويتعرض لمصادرة الأدوات والغرامة، مؤكّدًا أنَّ القانون شدد على حظر تقديم الشيشة لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا ولابد من وضع لافتة تشير إلى ذلك بالمقهى والالتزام بها، مع الالتزام بعدم تقديم الشيشة خارج المكان المخصص لها.

ابتعاد الشيشة عن المدارس ودور العبادة

كما شدد قانون المحال على أن الاشتراطات الواجب توافرها في المقاهي التي تقدم الشيشة تتضمن ابتعاد المقهى عن المدارس والمساجد والكنائس ومحطات الوقود بمسافة لا تقل عن كيلومتر حفاظًا على السلامة والبيئة، وعدم السماح بمنح ترخيص الشيشة إلا للمقهى أو الكافيه أو المطعم المرخص، مع التشديد على عدم استخدام التبغ مجهول المصدر مع وضع التبغ في أواني محكمة الغلق وتخزين التبغ على رفوف الألمونيوم.

رسوم ترخيص الشيشة

وحدد القانون رسوم ترخيص الشيشة وهى تختلف من النجوع والقرى إلى المدن والأحياء وعواصم المحافظات إلى الأماكن المتميزة وتتراوح من 600 إلى 10 آلاف جنيه، وتسدد مرة واحدة مع التزام القائمين على المقهى بالضوابط التي أقرّها قانون المحال ويشترط في المقهى وجود تهوية أو استخدام وسائل لطرد الهواء الملوث للخارج طوال ساعات العمل، مع السماح بتقديم الشيشة في الأماكن المفتوحة، مع تحديد مكان مخصص لوضع الفحم وفى حالة وجود أرفف وخزانات تكون مقاومة للحريق أو معادن غير قابلة للصدأ من أجل السلامة العامة.