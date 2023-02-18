«الحاصلات الزراعية»: 6 آلاف جنيه تراجعا في أسعار الفول البلدي

تراجع سعر طن الفول البلدي حوالى 6 آلاف جنيه، حيث سجل سعر الطن نحو 23 ألف جنيه تقريبا للجملة، مقابل 29 ألف قبل عدة أسابيع ماضية، وفقا لما قاله عبور فرج نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، حيث تختلف الأسعار من تاجر لآخر.

قال رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، لـ«الوطن»، إن أسعار الفول البلدي والمستورد تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية بعدما تراجعت نهاية الشهر الماضي، حيث تراجع سعر طن الفول البلدي حوالي 20%، أي ما يقدر بحوالي 6 آلاف جنيه، بينما تراجع سعر طن الفول المستورد حوالي 25 %، أي ما يقدر بـ 5 آلاف جنيه مقارنة بالشهر الماضي.

زيادة عدد الإفراجات الجمركية خلال الشهر الماضي

وتابع «العطار»، أن هذا التراجع في الأسعار جاء نتيجة زيادة عدد الإفراجات الجمركية خلال الشهر الماضي، بعد توجه الحكومة بتوفير الموارد المالية اللازمة للسلع الأساسية، مما أدى لحدوث زيادة في الكمية المعروضة نتج عنها انخفاض في السعر، حيث تخضع الأسعار للعرض والطلب، مشيرًا إلى أن معدلات استهلاك الفول خلال هذا الشهر تتزايد بنسبة تقدر بحوالي 35% عن باقي العام، نظراً لاقتراب شهر رمضان الكريم، لأن شنط رمضان تحتوي على الفول كسلعة أساسية، إضافة إلى أنواع الحبوب الأخرى، مما يؤدي إلى زيادة الطلبات.

إنتاج مصر من الفول أقل من الاستهلاك

وأوضح نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، أن إنتاج مصر من الفول أقل من الاستهلاك، حيث الإنتاج المحلي من الفول يقدر بحوالي 15% من الاستهلاك، بينما الـ85% المتبقية مستوردة من عدة دولة، كدولة ليتوانيا وأستراليا وكندا، مبينا أن هناك أسعار الفول المستورد أقل من أسعار الفول البلدي لأن هناك منافسة كبيرة بينهما، كما أن فرق السعر أتي نتيجة تفضيل المواطنين للفول البلدي مع انخفاض الكمية المعروضة منه، متوقعا تراجع جديد في أسعار الفول خلال الفترة المقبلة.