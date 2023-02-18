مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله في أرض زراعية بالغربية

لقي عامل يومية مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله داخل إحدى الأراضي الزراعية بقرية نشيل التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بمصرع عامل

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قطور إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع عامل يومية أثناء عمله في إحدى الأراضي الزراعية ورش محصول الكمون، صعقا بالكهرباء، بقرية نشيل بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع عامل يومية يدعى «الدسوقي الشحات رحمة»، أثناء عمله باليومية لرش محصول الكمون داخل إحدي الأراضي الزراعية صعقا بالكهرباء، حال تجهيز إحدى المواسير، ورفعها عاليا حدث تلامس مع أسلاك الضغط العالي.

التحفظ على الجثة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.