دفاع المجني عليها بواقعة فتاة بورسعيد: بذلنا كل الجهد لتهنأ الأم في قبرها

قال محمود الغندور ممثل الدفاع بقضية فتاة بورسعيد المدعوة نورهان خليل قاتلة والدتها السيدة داليا الحوشي بمدينة بور فؤاد عقب حكم الإعدام بمحكمة جنايات بورسعيد اليوم على المتهمة "لتهنأ الأم في قبرها، يكفيها الشعور الذي عانته عندما أقدمت نجلتها على قتلها خلال 45 دقيقة تضمنتها محاولات مأساوية للتخلص منها".

عظمنا شعائر الله في الأرض بالقصاص من المتهمة

وأضاف محمود الغندور في تصريح خاص لـ"الوطن": بذلنا جهودنا لنعظم شعائر الله والقصاص من قاتلة والدتها، فلايوجد أي رحمة تجاه قاتلة والدتها، لذا كان القصاص العادل بالإعدام، بعيدا عن كل الأصوات التي نادت بتخفيف الحكم حتى لاتفقد الأسرة الأبنة أيضا، فلا رأفة بمن لم ترأف بوالدتها .

الحكم بالإعدام على فتاة بورسعيد قاتلة والدتها

وكانت قد أسدلت جنايات بورسعيد اليوم الستار على قضية بورسعيد الشهيرة بفتاة بورسعيد قاتلة والدتها بالإعدام على المتهمة نورهان خليل بمساعدة صديقها عقب اكتشاف الأم لعلاقة آثمة بينهما، مستخدمين ماء مغلى وكأس مكسور خلال 45 دقيقة مارست بها المتهمة وشريكها أصنافا من القتل بحق والدتها، وكشف الستار عنهما ملابس المتهم الثاني التي وجدت بموقع الجريمة.