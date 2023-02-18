غلق مكتب سفريات شهير وكافيهات مخالفة في القاهرة

شنَّ حي غرب مدينة نصر برئاسة اللواء محمد مدحت، حملة لغلق المحال المخالفة ورفع الإشغالات بطريق «النصر وامتداد رمسيس 2 والجبل الأخضر»، أسفرت الحملة عن تشميع وغلق مكتب سفريات شهير، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، وذلك استمراراً لجهود الحي المبذولة في مجال التصدي للمخالفات والتي تتم في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

إزالة الإشغالات

كما واصل الحي حملته في القضاء على العشوائية وحفاظاً على حركة السير والمارة والمحافظة على التنسيق الحضاري بالشارع، وتمّ رفع إشغالات تاندة مخالفة بشارع صادق جوهر، كما أزالت الحملة الإشغالات بعدد من الشوارع حفاظا على حركة السير والمارة والمحافظة على التنسيق الحضاري بالشارع، كما شملت الحملة رفع الإشغالات من المحال المخالفة بطريق النصر وإيداع الأحراز بمخازن الحي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غلق كافيهات مخالفة

كما شن حي شرق مدينة نصر بالقاهرة حملة مكبرة أسفرت عن غلق عدد من الكافيهات المخالفة ومصادرة بعض الأدوات ومنها الشيشة والإشغالات بعدد من شوارع الحي لمنع أي إعاقة لحركة المارة والسيارات واستعادة المظهر الحضارى للشوارع.