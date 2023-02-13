محافظة القاهرة الأعلى في تقديم طلبات ترخيص المحلات وفقا للقانون

تابع الدكتورإبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، مع رؤساء أحياء المنطقة الشرقية ومديرى الإسكان والمحلات ومديرى المراكز التكنولوجية، تفعيل قانون المحلات الجديد رقم 154 لسنة 2019 من خلال تنظيم ورشة عمل، لتبسيط إجراءات ترخيص المحلات وطرق ترخيص محل تجاري، وكيفية تعريف المواطنين أصحاب المحلات بالتيسيرات التي أقرها القانون الجديد للحصول على التراخيص.

القاهرة الأعلى في تقديم طلبات ترخيص المحلات

وفى سياق متصل، أكد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، أن القاهرة تأتي في المرتبة الأولى على مستوى المحافظات بشأن تقديم طلبات ترخيص المحال وفق القانون الذى بدأ تطبيقه في ديسمبر الماضي.

ووجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بضرورة عقد اجتماعات مع مديرى مراكز التراخيص للتعرف على المستجدات والعمل على إزالة أي عراقيل بشأن إجراءات ترخيص محل أو أي نشاط تجارى يستهدفه قانون المحال، حيث يهدف القانون إلى اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية في تقنين وضع الأنشطة التجارية وعددها 316 نشاط والتعامل الرسمي عليها ودمجها في اقتصاد الدولة.

مدة ترخيص المحل التجاري

وناشدت محافظة القاهرة القائمين على تلقي الطلبات وإصدار ترخيص المحلات بتوضيح كل التيسيرات التي منحها القانون لأصحاب المحلات لتقنين الوضع دون أى عراقيل، إذ يجرى التعامل مع جهة واحدة فى إصدر الرخصة وليس جهات متعددة كما كان فى السابق، وهو مركز إصدار الترخيص، وتحديد مدة إصدار الترخيص إذا استوفت كل الاشتراطات والأوراق المطلوبة فى غضون 90 يوما على الأكثر، مع تحديد الرسوم المحددة لاستخراج رخصة أي نشاط تجاري، وعدم ترك أي باب للاجتهاد مع مراعاة البعد الاجتماعي والمساحة وطبيعة المكان ونوع النشاط، كما أتاح القانون للمحال المخالفة أو الموجودة في مبان مخالفة استصدار ترخيص مؤقت لحين تقنين الوضع.