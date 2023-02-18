محافظة القاهرة تعلن حاجتها لوظائف جديدة.. التقديم مستمر حتى 15 مارس

أعلنت محافظة القاهرة حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بمديرية الطرق والنقل بالمستوى الوظيفي ـ مدير عام ـ وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وهي وظيفة مدير عام الطرق بمديرية الطرق والنقل، والتقديم مستمر حتى 15 مارس المقبل بمقر ديوان عام محافظة القاهرة بالإدارة المركزية للموارد البشرية، ويمكن الاطلاع على البيانات والاشتراطات بالإدارة المركزية للموارد البشرية بالمحافظة.

المستندات المطلوبة

نسختين من بيان الوظيفة والإنجازات ومقترحات التطوير للعمل على «سى دى»، و6 صور شخصية والخبرات العملية والعملية والدورات.

وصف الوظيفة المطلوبة

تقع الوظيفة على قمة وظائف إدارة الطرق بمديرية الطرق بمحافظة القاهرة وتختص بالإشراف على تنفيذ مشروعات الطرق ومتابعة تنفيذها على مستوى المحافظة، ويعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام لمدير المديرية، وكما يوجه العاملين معه توجيها عاما ،ويحدد سياسات العمل بتقسيمات الإدارة وإصدار القرارات والتعليمات التي تكفل تحقيق الأهداف المرسومة، والرقابة على تنفيذها وإعداد مقترحات الميزانية اللازمة للإدارة العامة ،ويعتمد المشروعات والدراسات والبحوث التي تصدر عن تقسيمات الإدارة والمستخلصات للأعمال المنجزة بمعرفة المقاولين والشركات ،ويختار من يمثلون الإدارة في لجان البت والممارسات واستلام الأعمال المنتهية ،ويمثل الإدارة في المؤتمرات واللجان والاجتماعات المتعلقة بأعمال الإدارة، ويرأس الاجتماعات الدورية لمناقشة برامج ومشاكل العمل وتحديد الخطط والحلول اللازمة ،مع متابعة كل التطورات في مجال الطرق.

المهارات

خبرة في مجال تخصصه من المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة.

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول «أ» أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة، وباب التقديم مفتوح للذكور والإناث، ويكون المؤهل بكالوريوس هندسة، مع ضرورة اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية.