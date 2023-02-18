إصابة طالب ببتر في القدمين والذراع الأيمن بعد سقوطه من قطار بالبحيرة

أصيب طالب بتتر في الساقين والذراع الأيمن، قبل قليل، جراء سقوطه من قطار المعدية في إدكو بمحافظة البحيرة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

إخطار بسقوط طالب من قطار

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى إدكو لطالب مصاب بإصابات بالغة جراء سقوطه من قطار المعدية أمام محطة المطرح بإدارة شرطة المركز، وجرى نقلة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الطالب

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة طالب يدعى «أحمد رزق شحاتة مسعود»، 17 سنة، ببتر بالساقين والذراع الأيمن.

وتم تحرير محضر شرطة بالواقعة، ونقل الطالب إلى مستشفى إدكو المركزي لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة.