المخرج محمد ياسين: وقفت أمام فاتن حمامة وفريد شوقي في أول مشواري

أقيمت، مساء اليوم، ندوة خاصة للمخرج محمد ياسين، بحضور جمهور وصناع السينما ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري.

«ياسين»: شرُفت بالتواجد في مهرجان الإسكندرية

وشدد المخرج محمد ياسين في بداية الحلقة النقاشية على شرف تواجده بـ مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مشيرا إلى أنه حدث فني رائع، ومازح الحضور قائلا: «أنا ركبي بتخبط، وأتمنى أن يحمل ذكرى طيبة لدى الجميع».

الخطوات الأولى

وتحدث محمد ياسين عن بداية خطواته في المجال الفني حينما عمل كمساعد مخرج مع كبار المخرجين موضحا: «شيء كبير إن المخرج يضع ثقته فيك، وبتبقى كأنك واقف على المسرح قدام نجوم كبار.. وأنا ربنا إداني حظ إني أشتغل مع نجوم كبار بداية من فاتن حمامة وفريد شوقي وعادل إمام وأحمد زكي».

وتحدث المخرج محمد ياسين عن علاقته بالراحل وحيد حامد، ووصفه بأنه من أجمل وأهم الأشخاص الذين عمل معهم، وهو من الكتاب المنتجين الذين يتمتعون بذكاء شديد جدا في اختيار المشروع ومخرج عمله».

واستطرد المخرج محمد ياسين عن الراحل وحيد حامد: «كان يفرز المخرجين لمنح مشروعه لأي منهم، ويدافع دفاعا مستميتا في سبيل المشاركة معه».

وشدد المخرج محمد ياسين على ضرورة انتقاء فريق العمل باهتمام كبير، موضحا: «اوعى تتعامل مع حد ممكن يهد مشروعك، ولا يمنعك من تحقيق وجهة نظرك».

ماستر كلاس

وأقيم «ماستر كلاس» للمخرج محمد ياسين في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في تمام الساعة 2.00 حتى 4.00 عصرا بحضور الجمهور والنقاد ووسائل الإعلام.

وتحدث المخرج محمد ياسين في اللقاء حول كيفية تحضير المخرج لفيلمه قبل التصوير، وآليات التنسيق مع جميع الأقسام الرئيسية، ومنها التصوير، والديكور، والموسيقي، والملابس، وغيرها، وتطرق أيضا إلى كيفية قراءة السيناريو، وتوجيه الممثلين قبل التصوير.