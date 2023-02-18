4 قروض من البنك الزراعي لأصحاب المعاشات والمهن الحرة.. اعرف الشروط

يتيح البنك الزراعي المصري العديد من برامج التمويل لعملائه من الأفراد، والتي تتميز بسهولة الإجراءات من ضمانات وشروط، وفترات سداد متنوعة تصل إلى 10 سنوات.

وتستعرض «الوطن» 4 قروض من البنك الزراعي المصري، مع توضيح فوائد القروض وفترات السداد وبعض الشروط المهمة.

قرض الموظفين من البنك الزراعي

يمنح البنك الزراعي المصري للموظفين فرصة الحصول على قرض تصل قيمته إلى مليون جنيه، وفترات سداد حتى 10 سنوات، سواء بضمان تحويل الراتب أم لا، وفائدة القرض 24.25% متناقصة، أي ما يعادل 13.47%.

القرض الشخصي لأصحاب المعاش من البنك الزراعي

كما يتيح البنك الزراعي لعملائه من أصحاب المعاشات إمكانية الحصول على قرض شخصي بضمان تحويل المعاش على البنك، والذي يبدأ من 5 آلاف جنيه ويصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى، وبفائدة متناقصة 24.25% وهي تعادل 13.47% ثابتة.

قرض بضمان الشهادات وحسابات التوفير والودائع

فيما يمكن للأفراد أصحاب الأوعية الادخارية، من الشهادات والودائع وحسابات التوفير أو حتى البطاقات المختلفة بالبنك الزراعي، طلب الحصول على «قروض مضمنة» أو قرض بضمان الوعاء المكتتب فيه لدى البنك، بتمويل حتى 90% من قيمتة الشهادة على سبيل المثال، والفائدة 2% زيادة عن سعر العائد على الوعاء، بفترات سداد حتى 10 سنوات.

قرض «باب رزق» من البنك الزراعي

يتيح البنك الزراعي الحصول على قرض «باب رزق» لأصحاب المهن الحرة من صغار الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، بفائدة 12.25% متناقصة أي ما يعادل 7% ثابتة، ولا يحتاج القرض لتقديم ضمانات مثل تحويل مرتب أو غيره، بفترات سداد من 6 إلى 12 شهر، وقيمة القرض تبدأ من ألفي جنيه وتصل حتى 10 آلاف.