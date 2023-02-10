مميزات فتح حساب توفير في البنك الزراعي المصري.. بـ100 جنيه وعائد شهري

تتنافس البنوك المصرية على طرح منتجات مصرفية بعوائد مرتفعة ومميزات تفضيلية، ومن بينها حسابات التوفير التي تزيد فوائدها طرديًا بزيادة قيمة المدخرات.

وتمتاز حسابات التوفير الصادرة عن البنك الزراعي المصري بالعديد من المزايا، أبرزها تقديم عائد تنافسي وملائمتها للمستويات والفئات من حيث مدتها وقيمة المدخرات.

أنواع حسابات توفير البنك الزراعي

ويتوافر في البنك الزراعي، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، بتعدد وتنوع حسابات التوفير، وأبرزها الحسابات بالعملة المحلية أو الجنيه، ويصرف عائدها بشكل دوري كل 3 أشهر، ويبدأ من 100 جنيه فقط كحد أدنى للرصيد، بجانب حسابات توفير المعاش ويصرف عائدها شهريا بحد أدنى لفتح الحساب يبدأ من 1000 جنيه، كما يتواجد حسابات توفير بالعملات الأجنبية وعائدها يصرف سنويًا بحد أدنى 50 دولارًا أو ما يعادله؛ 20 يورو أو 20 أسترليني، لفتح الحساب.

مميزات حسابات توفير «الزراعي المصري»

- توفر خدمات السحب والإيداع وإجراء التحويلات من وإلى حساب التوفير، مع إتاحة توكيل الغير في السحب والإيداع.

-إعفاء عوائد الحسابات من الضرائب.

- الاقتراض بضمان حسابات التوفير.

- إصدار بطاقات ATM، والسحب منها على مدار الـ24 ساعة.

- إتاحة فتح حسابات توفير للقصر.

- إصدار شهادات الإيداع وإضافة العائد للحساب، والشيكات المحصلة.

- تحويل المرتب أو المعاش إلى الحساب.

- استخراج كشف حساب لتقديمه لأي جهة، عند الطلب.

شروط فتح حساب بالبنك الزراعي

يشترط البنك الزراعي على الراغبين بفتح حساب توفير بالبنك، عدم تنازل العميل عن حسابه للغير فهو شخصي واسمي وغير قابل للتحويل، ويصدر للأشخاص الطبيعيين فقط، ولا يصدر عنه دفتر شيكات، وكذلك لا يصدر بطاقات خصم مباشر على حسابات القصر طالما تحت الوصاية، ولا بد أن يكون الحساب ودفتر التوفير بالاسم القانوني للشخص وليس الاسم المستعار أو اسم الشهرة أو أي اسم آخر وهمي.

كما أوضح البنك عبر موقعه، أنَّ العائد يتم احتسابه وفقاً لأدنى رصيد دائن بالحساب خلال الشهر، منوهًا بأنَّه لا يتم احتساب أي عائد على المبلغ المودع أو المسحوب، خلال الفترة.

ويتيح البنك الزراعي فتح حسابات توفير لكل من المواطنين حاملي الجنسية المصرية وكذلك للأجانب المقيمين بشرط أن تكون الإقامة سارية لمدة 6 أشهر، والقصر تحت الوصاية.

المستندات والأوراق المطلوبة «للعملاء الجدد»

- صورة البطاقة الشخصية «للمواطنين» أو جواز السفر «للأجانب، شرط أن يكون ساريًا.

- تقديم شهادة ميلاد مميكنة للقصر وقرار الوصاية إن وجد.

- استيفاء طلب فتح الحساب ونموذج اعرف عميلك.

الأوراق المطلوبة للعملاء الحاليين

- التأكد من تحديث بيانات العميل، وإنهاء الإجراءات من خلال الفرع.