شروط الحصول على قرض سيارة نقل من البنك الزراعي المصري.. والأوراق المطلوبة

يسعى عدد كبير من تجار الجملة والخضروات والفاكهة للحصول على قرض لشراء سيارة لنقل مستلزماته بين المحافظات، خاصة أن هناك مواطنين كُثر يعملون في هذه المهنة في أسواق الجملة، مثل سوقي العبور وأكتوبر.

تفاصيل قرض السيارة من البنك الزراعي

ويقدم البنك الزراعي المصري قرضا خاصا بالسيارات النقل ونصف النقل و«ميني فان»، وذلك لنقل الركاب والافراد، وترصد «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل قرض السيارة ربع نقل ونصف النقل والنقل لكل العملاء، حيث يصل التمويل إلى 80% ومقدم حوالي 20%.

وأوضح البنك، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن مدة التمويل تصل إلى 6 سنوات، ومبلغ التمويل حوالي نصف مليون جنيه بحد أقصى، ويقوم البنك بعمل وثيقة تأمين على السيارة حتى نهاية مدة التمويل.

الأوراق المطلوبة والشروط

وبحسب البنك، فإن هناك عدة شروط يجب الالتزام بها، منها ألا يتجاوز سن المتقدم 65 سنة عند سداد آخر قسط، وألا يقل العمر عن 21 سنة، مع ضرورة إحضار سجل تجاري حديث، وبطاقة ضريبية للمنشأة الفردية، على أن يكون مر عام على مزاولة النشاط، وصورة بطاقة شخصية سارية، وكذلك رخصة قيادة مهنية أو خاصة تكون سارية، وشهادة الخدمة العسكرية.

محفظة الزراعي

وأعلن البنك الزراعي المصري عن تطبيق محفظة الزراعي «Wallet Agri»، والتي تتيح استقبال وتحويل أي مبالغ مالية من وإلى أي محفظة إلكترونية في مصر، فضلا عن إمكانية سداد الفواتير والالتزامات والشراء «أون لاين» في أي وقت ومن أي مكان، وهي أول محفظة تتيح للعملاء دفع رسوم الخدمات التي تتيحها بوابة مصر الرقمية بمنتهى السهولة.