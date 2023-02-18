السجن المشدد 13 عاما لعاملين لاتجارهما في مخدر الشابو بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، المتهمين «ع. ع» «م. ع» عاملين، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما عاقبت المتهم الأول بالسجن 3 سنوات لاتهامهما بالاتجار في مخدر الشابو، وإحراز الأول سلاح ناري بدون ترخيص في دائرة مركز جرجا.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من مركز جرجا عندما وردت المعلومات لضباط المباحث يفيد أن المتهمين يقومان بالاتجار في الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائهما والمتعاطين وأصحاب الكيف.

القبض على المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، كما تم ضبط سلاح ناري بحوزة المتهم الأول وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.