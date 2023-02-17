جنازة مهيبة لشاب توفي بأزمة قلبية مفاجئة في سوهاج.. نجا من حادث قبل أسبوعين

شيع الآلاف من أهالي مركز طهطا والمراكز والقرى المجاورة شمال محافظة سوهاج، جثمان عمر الكودي، أحد أبناء قرية شطورة، في جنازة مهيبة، وسط حالة من البكاء والحزن الشديد، مرددين «لا إله إلا الله.. مع السلامة يا عمر.. الجنة مثواك يا صاحب الواجب».

جنازة مهيبة للراحل

وقال أحمد الشيخ، أحد أبناء قرية شطورة، إنه فور سماع نبأ وفاة عمر الكودي، تفاجأ الجميع والمئات من أهالي القرية القاطنين في القاهرة ومحافظات الوجه البحري بوصولهم فجر اليوم للمشاركة في تشييع الجثمان وحضور العزاء.

أزمة قلبية مفاجئة

وأضاف محمد علي، أحد جيران المتوفى، أن الراحل عمر الكودي، البالغ من العمر 34 عامًا، أحد أبناء القرية المشهود لهم بعمل الخير ومساعدة الجميع، وكان صاحب مواقف مهمة خاصة أيام أزمة كورونا، وفارق الحياة إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وأضاف أن «الكودي» أصيب في حادث أتوبيس بالقرب من محافظة بني سويف منذ أكتر من أسبوعين، وكان هناك وفيات في الحادث، ولكنه تماثل للشفاء بعد إصابته، وفارق الحياة إثر أزمة قلبية مفاجئة.