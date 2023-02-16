نائب محافظ سوهاج يتفقد 3 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين

قام أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، بجولة تفقدية لـ 3 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بـ «أخميم، وحي الكوثر، وساقلتة»، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بحضور حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وعلي لطفي رئيس حي الكوثر، وأحمد البدري رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية

وتفقد نائب المحافظ سير العمل بالمراكز التكنولوجية، مؤكدًا أهمية السرعة في تلبية طلبات المواطنين، مشيرا إلى ضرورة رفع مستوى النظافة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وضرورة متابعة أعمال الصيانة الفورية للأجهزة الإلكترونية الموجودة بكل مركز تكنولوجي، وخاصة أجهزة النداء الآلي؛ للتيسير على المواطنين، والمتابعة المستمرة للطلبات للرد على المواطنين في أقل وقت ممكن، كما تفقد أعمال الانتهاء من الكم المتراكم، وأكد أهمية دور المراكز التكنولوجية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أراء المواطنين بالخدمات المقدمة

والتقى «القاضي»، عددًا من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية، حيث اطمأن منهم على انتظام سير العمل، وتلبية جميع طلباتهم، موجها بالالتزام بترتيب أدوار المواطنين، والعمل بشكل مستمر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السوهاجي.