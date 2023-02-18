محافظ بورسعيد: إطلاق اسم الشيخ نصر الدين طوبار على المسابقة الدولية للقرآن

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن النسخة السادسة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني "الفائزون"، حملت اسم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار، تقديرا لأعماله الدينية المتميزة والتي جعلت منه "مبتهل القلوب" لما قدمه من تراث من الابتهالات والإنشاد الديني.

مسابقة بورسعيد للقرآن الكريم

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة نحجت على مدار خمس أعوام في إقامة مسابقة "الفائزون"، والتي تعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية أمام العالم، إذ يشارك في المسابقة شباب من جميع دول العالم، ويتنافسون في فروع القرآن الكريم كاملا بروايتين للشباب، وبرواية واحدة للإناث، والانشاد والابتهال الديني، والأصوات الحسنة في تلاوة القرآن بمشاركة 65 متسابقا يمثلون 41 دولة مشاركة من بينها: الامارات، وتونس، الجزائر، السودان، فلسطين، الأردن، نيجيريا، كينيا، كندا، لبنان، المغرب، أمريكا، اليمن، أثيوبيا، أندونيسيا، أوغندا، باكستان، وتشاد، والهند.

وقدم الشيخ نصر الدين طوبار ما يقرب من مائتي ابتهال، أشهرها (جل المنادى _ حين يهدى الصبح إشراق سناه - يا مجيب السائلين - من لي سواك - هو الله - كل القلوب إلى الحبيب تميل).

محافظ بورسعيد يستقبل الإعلامية نائلة فاروق رئيس التلفزيون المصري

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الإعلامية نائلة فاروق رئيس التلفزيون المصري والمشرفة على قطاع القنوات الإقليمية، وذلك بمكتبه بالديوان العام، على هامش فعاليات افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرٱن الكريم والابتهال الديني "الفائزون" في نسختها السادسة.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة الإعلامية نائلة فاروق رئيس التلفزيون المصري لمحافظة بورسعيد، مثنيا على جهودها

المثمرة في تطوير العمل الإعلامي بالتليفزيون المصري وقطاع القنوات الإقليمية، ونشر الوعي بالقضايا المجتمعية الهامة، فضلا عن سرعة تغطية ونقل الأحداث المؤثرة في المجتمع المصري.

وخلال اللقاء، تبادل محافظ بورسعيد ورئيس التليفزيون المصري النقاش حول عددا من الموضوعات المتعلقة بسير فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرٱن الكريم والابتهال الديني " الفائزون " في نسختها السادسة، والتي تحمل اسم المبتهل نصر الدين طوبار، ويشارك بها 65 متسابقا من مختلف الدول حول العالم.

وأشادت الإعلامية نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري، بجهود محافظة بورسعيد في تنظيم وإقامة مسابقة الفائزون للمرة السادسة على التوالي، مشيرة إلى أن نجاح المحافظة في إقامة هذه المسابقة يعكس التطور والتنمية الحضارية التي حققتها محافظة بورسعيد خلال السنوات الماضية في كافة المجالات.