ما العلاقة بين التبرع بالمال والإصابة بمرض الخرف؟.. استشارى نفسي يجيب

تصيب الذاكرة والتفكير عدة أمراض منها الخرف، الذي يعمل على تدهور السلوك والتفكير، وهناك عدة أعراض تظهر على الإنسان المصاب بالخرف، تعمل على تغيرات التفكير واضطراب الأسلوب والمعاملة، ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أبرز الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض الخرف.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور أحمد كمال، استشاري صحة نفسية وتعديل سلوك، إن هناك أعراضا متنوعة تدل على الإصابة بمرض الخرف، وذلك بعد أن يحدث تدهور في السلوك وطريقة التفكير وقلة التركيز وشتات الانتباه، منها الجسدية والسلوكية.

أعراض الإصابة بالخرف

وتابع «كمال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من بين أعراض الإصابة بمرض الخرف، هي إهدار المال بشكل ملحوظ، «فيه ناس بتحب تتبرع بأموالها كلها ودا ممكن يدل على الإصابة بالخرف لأنه أهدر ماله في سبيل التبرع» حسب تعبيره.

«فيه دراسات أجنبية تُعتقد أن الأشخاص اللي عندهم مشكلة التعامل مع الفلوس هي إحدى العلامات المبكرة لمرض الخرف» وفق ما رواه استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، موضحا أن التبرع بشكل خاص لا يعتبر خرفا، لكن التبرع بشكل ملحوظ وزائد يمكن أن يكون من العلامات المبكرة للإصابة بالخرف.

أحد أنواع الخرف

مرض «الخرف الجبهي الصدغي»، هو نوع غير شائع من «الخرف» يسبب مشكلات في السلوك واللغة، ويطلق «خرف» على مشكلات القدرات العقلية الناتجة عن التغيرات التدريجية والضرر في الدماغ، ويؤثر على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وأصيب به الممثل الأمريكي بروس ويليس، أحد أشهر نجوم هوليود.

يؤثر الخرف الجبهي الصدغي على الجزء الأمامي والجانبي من الدماغ «الفص الجبهي والصدغي»، ويتطور ببطء ويزداد سوءًا تدريجيًا، وتشمل علامات الخَرَف الجبهي الصدغي، تغيرات في الشخصية والسلوك، ومشاكل متعلقة باللغة، أبرزها التحدث ببطء أو صعوبة إصدار الأصوات الصحيحة عند نطق كلمة، فضلا عن مشاكل في القدرات العقلية، ومشاكل جسدية.