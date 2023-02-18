مصرع شاب صدمته سيارة في المنيا وهروب السائق

لقي شاب مصرعه، حيث صدمته سيارة ملاكي مجهولة وفرت هاربة وذلك بالطريق الزراعي السريع أمام قرية سفاي بمركز أبوقرقاص، في جنوب محافظة المنيا، فيما أصيب آخر نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بعربة كارو بطريق رومان بنفس المركز.

سيارة مجهولة تصدم شابا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة مجهولة بشخص أثناء عبوره الطريق الزراعي السريع أمام قرية سفاي التابعة للوحدة المحلية لأتليدم في جنوب مدينة أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين أن السيارة فرت هاربة، وأن الحادث أسفر عن مصرع أحمد هارون بكر 25 عاما، مقيم بقرية الحواصلية في مركز المنيا، وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

اصطدام ملاكي بعربة كاور

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام سيارة ملاكي بعربة كارو بسبب التخطي الخاطئ بطريق قرية رومان بالوحدة المحلية بجريس في غرب مركز أبوقرقاص، حيث فرت السيارة الملاكي هاربة فيما أسفر الحادث عن إصابة يحيى فتحي علي 45 عاما مقيم بقرية جريس، وأصيب بكسر مضاعف وتم نقله إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع إدارة المرور من جهودها لتحديد وضبط السيارة الهاربة.

وعن العقوبة المنتظرة للسائق الهارب، قال سراج الدين صلاح المحامي في المنيا، إن حوادث الطرق يتم توصيفها كجنحة، وسيتم توقيع عقوبة الجنحة وفقا لتحريات الشرطة حول كيفية وقوع الحادث وظروفه وملابساته.