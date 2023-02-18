التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم اصطفافا لناقلات الخير في المنيا

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أكبر اصطفاف لناقلات محملة بالمواد الغذائية، بمشاركة مؤسسة أبو العينين ومؤسسات التحالف، وذلك لـ13 شاحنة مُحملة بعشرات الآلاف من كراتين المواد الغذائية والبطاطين والأجهزة الكهربائية لأهالي محافظة المنيا.

قطار خير التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

جاء ذلك تحت شعار «قطار خير التحالف»، في مشهد يعكس مدى قدرات التحالف الوطني وكياناته الرائدة في العمل المجتمعي وقدراتهم البشرية وإمكانياته الخدمية والتنموية في دعم الشرائح الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً.

مبادرة «خيرك سابق»

ويتضمن الاصطفاف الذي يقدمه كيانات التحالف غذاء وكساء وبطاطين وخدمات طبية، وشاركت مؤسسة أبو العينين الخيرية التحالف الوطني في الاصطفاف اليوم بـ2000 كرتونة مواد غذائية.

يشار إلى أن مؤسسة أبو العينين الخيرية عضو التحالف الوطني شاركت في 19 قافلة، آخرها منذ أيام في قافلة «ستر وعافية 19» لقرية البداري بأسيوط، وتم توزيع 300 كرتونة مواد غذائية بمبادرة خيرك سابق والمشاركة في القافلة الطبية و كرنفال الأطفال.