إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب 3 دراجات نارية بسبب السرعة في المنيا

أصيب 5 أشخاص بينهم سيدة إثر انقلاب 3 دراجات نارية بسبب القيادة بسرعة بطرق متفرقة في محافظة المنيا، وجرى نقل جميع المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج.

انقلاب دراجة أمام مسجد الحبشي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة نارية أمام مسجد الحبشي بمدينة المنيا بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة أحمد خالد أحمد 27 عاما، مقيم بعزبة الخشابة، بكسر بالساق وجرى نقله للمستشفى.

كما تلقى مأمور مركز شرطة بندر المنيا بلاغا بانقلاب دراجة نارية أمام مركز شباب قرية دماريس بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كلا من: محمود عبد الله 29 عاما، محمود عماد 27 عاما، الأول يقيم بالأخصاص والثاني بدماريس وتم نقلهما للمستشفى.

انقلاب دراجة بالطريق الزراعي السريع

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة نارية رقم 5249 ن ه ط، بسبب السرعة، وذلك أمام مسجد القرطبي، بالطريق الزراعي السريع «مصر-أسوان»، بمدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة كلا من سيدة عمرها 52 عاما، وممدوح جمال 44 عاما، مقيم بقرية طحا في مركز سمالوط، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.