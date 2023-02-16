إخماد حريقين داخل منزل وحظيرة طيور في المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية في المنيا، حريقين الأول اندلع داخل حظيرة طيور بمركز مطاي، والثاني بمنزل في قرية صفانية في مركز العدوة، وجرت السيطرة عليهما وإخمادهما دون إصابات بشرية.

حريق داخل منزل في العدوة

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بالطابق الثاني بمنزل محمد شلبي بقرية صفانية داخل مركز العدوة في أقصي شمال غربي المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والفحص تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي وتم إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده دون إصابات بشرية فيما انحصرت الخسائر المادية على احتراق محتويات المنزل.

حريق داخل حظيرة طيور في مطاي

كما تلقي مأمور مركز شرطة مطاي، بلاغا بنشوب حريق داخل حظيرة طيور بمنزل محمد فتحي حسين، بقرية أولاد الشيخ علي، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة عليه ومنع امتداده.

ورجحت التحريات الأولية اندلاعه بسبب حدوث ماس كهربائي، دون خسائر بشرية أو مادية، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة لمعاينة موقع الحريقين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.