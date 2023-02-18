ناقد أدبي يوضح أسباب نجاح «رد قلبي»: يوسف السباعي استخدم لغة سهلة

تعد رواية «رُدّ قلبي» والتي صدرت في 1955 للكاتب الراحل يوسف السباعي، أحد أبرز أيقونات الدراما والسينما، وتتناول الرواية قصة الأميرة إنجي وعلي ابن الجنايني، والفوارق الطبقية بينهما، وكيف تمكنت ثورة 23 يوليو 1952 من القضاء عليها، ورغم مرور كل هذه السنوات تعد الرواية من أبرز الروايات في المكتبة العربية.

تحويل الرواية إلى مسلسل تليفزيوني

وتحولت رواية رد قلبي إلى فيلم يحمل الاسم نفسه عام 1957، من إخراج عزالدين ذو الفقار، وقام ببطولة الفيلم شكري سرحان ومريم فخر الدين وأحمد مظهر، وصلاح ذو الفقار وحسين رياض، كما تم تحويل الرواية إلى مسلسل تليفزيوني بالاسم نفسه في عام 1998، من إخراج أحمد توفيق.

تجربة إنسانية متصلة بعلاقة الحب بين طرفين

وقال الدكتور حسين حمودة، الناقد الأدبي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أعتقد أن هذا الحضور الكبير للرواية يرتبط بأنها تلتقط تجربة إنسانية متصلة بعلاقة الحب بين طرفين يبدوان متباعدين، وأنها أيضا تصل تجربة الحب هذه وبين معالم مهمة مرتبطة بواقعنا الاجتماعي والسياسي، متابعا: بالإضافة إلى ذلك أنها مكتوبة بلغة يوسف السباعي السهلة البسيطة والمرتبطة أيضا بمعالجاته التي لم تكن تخلو من طابع رومانتيكي ممتد عبر الأزمنة والأعمال الأدبية التي قدمها.