مصرع مسن وإصابة آخر في انهيار عقار القباري بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخراج شخصين من أسفل حطام انهيار عقار القباري غرب الإسكندرية المنهار، منذ قليل، حيث توفى أحدهما خلال تلقي العلاج بينما تم نقل الآخر إلى المستشفى من أجل إنقاذه بعدما تم إسعافه بشكل أولي فور خروجه.

بدأت الواقعة حين تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا بانهيار عقار بمنطقة القباري دائرة مينا البصل غرب الإسكندرية، بعد عصر اليوم، حيث تواجد أفراد العقار في الخارج عدا شخصين وقعا تحت حطام العقار، وجرى البحث عنهم، من قبل قوات الحماية المدنية.

أسماء ضحايا عقار القباري غرب الإسكندرية اليوم

وحصلت «الوطن»، على أسماء ضحايا انهيار عقار القباري غرب الإسكندرية اليوم:

- أحمد عبد الحميد، 67 سنة، توفي أثناء تلقي العلاج.

- محمد إبراهيم، 48 سنة، مصاب تم نقله إلى المستشفى.

تفاصيل انهيار عقار القباري في الإسكندرية

وقالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية لـ«الوطن»، إن عقار القباري الذي انهار غرب الإسكندرية اليوم كان قد صدر له قرار هدم حتى سطح الأرض برقم 45 لسنة 2019، ومكون من دور أرضي و3 طوابق.