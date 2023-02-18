انهيار عقار بمنطقة القباري في الإسكندرية.. والبحث عن شخصين تحت الأنقاض

انهار عقار بمنطقة القباري دائرة مينا البصل غرب الإسكندرية، بعد عصر اليوم، إذ تكمنت الحماية المدنية من إخراج مصاب لتلقي العلاج بينما يجرى البحث عن شخصين آخرين.

تفاصيل انهيار عقار الإسكندرية اليوم

بدأت واقعة إنهيار عقار غرب الإسكندرية اليوم، حين تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا بانهيار العقار حيث تجمع عدد من الأهالي في محاولة لمساعدة رجال الحماية المدنية الذين وفدوا برفقة قيادات الشرطة ورجال قسم شرطة مينا البصل لإجراء عملية البحث عن الضحايا تحت الأنقاض.

البحث عن ضحايا عقار الإسكندرية

وقالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، إن انهيار العقار أسفر عن وقوع مصاب تم نقله إلى مستشفى خليل حمادة، فيما يتبقى اثنان أسفل العقار جاري البحث عنهما، فضلا عن خروج شخص آخر دون إصابات.

وأضافت رئيس الحي لـ«الوطن»، أن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض برقم 45 لسنة 2019.