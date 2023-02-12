إزالة بناء مخالف وتأمين عقار بأول المنتزه في الإسكندرية بعد مصرع مسن

تابع اللواء محمد سحلول، رئيس حي أول المنتزه في الإسكندرية آخر المستجدات على صعيد أعمال إزالات البناء المخالف، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت الآيلة للسقوط وتأمينها حفاظا علة الأرواح والممتلكات، وذلك بعد سقوط سقف حجرة، أمس السبت، على مسن يقطن بعقار في شارع خالد بن الوليد، نتيجة لتداعيات الطقس.

وتوجهت الحملة إلى العقار رقم 27 شارع أحمد بدوي من شارع المسرح لمعاينة العقار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سقوط سقف حجرة متهالك وتم عمل حواجز لتأمين المارة.

فك شدة صندرة بالكامل

وفكت وحدة الإزالة الفورية بقيادة عادل أحمد وإدارة الأزمات بقيادة أمل أحمد، ومهندس التنظيم محمود فؤاد شده لصندره بالكامل والتحفظ على الخشب والحديد بالعقار رقم 98 في شارع جلال حماد.

ووفق بيان حي أول المنتزه، اليوم الأحد، وقفت الحملة أعمال بناء مخالف عبارة عن تعلية سور مما يؤثر على السلامة الإنشائية للعقار.

مصرع مسن في شارع خالد بن الوليد

ولقي مسن يدعى «محمد.ع.ال»، 77 سنة، محال إلى المعاش، مصرعه، أمس، إثر سقوط سقف حجرة عليه بالدور الثامن بعقار رقم 53 في شارع خالد بن الوليد، التابع لحي أول المنتزه، والذي صدر قرار بترميمه ولم ينفذ.