حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. تحذير من 3 ظواهر جوية

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، تعرض البلاد لـ3 ظواهر جوية وهي «الشبورة المائية الكثيفة، نشاط للرياح، تكون الغيوم الجزئية»، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق وسط تحذيرات إلى سكان 10 محافظات جراء نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار تشير التوقعات إلى تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وهي «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ» إلى سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 20%، على فترات متفاوتة على مدار اليوم، مع طقس بارد نهارا مائل البردة ليلاً وتكون الغيوم الجزئية، وسجلت سرعة الرياح 22 كيلو متر في الساعة وتكون معتدلة.

الظواهر الجوية في حالة الطقس غداً بالمحافظات

كما أوضح البيان أن حالة الطقس غدا في المحافظات التي تقع في السواحل الشرقية تشهد تكون الشبورة، وطقس غائم مع انعدام فرص سقوط الأمطار وسجلت العظمى 18 درجة، والصغرى 12 درجة وبلغت سرعة الرياح 28 كليو متر في الساعة.

وتشير التوقعات إلى نشاط لحركة الرياح في محافظات شمال الصعيد وهي: «المنيا، بني سويف، الفيوم، سوهاج» حيث سجلت 30 كيلو متر في الساعة، وسط انخفاض درجة الحرارة الصغرى حيث سجلت أقل درجة حرارة في محافظتي أسيوط وبني سويف وبلغت 6 درجات.

طقس غداً الأحد

وفيما يتعلق بطقس غداً الأحد في محافظات القاهرة الكبرى وهي «الجيزة، القاهرة، القليوبية» تشير التوقعات إلي نشاط للرياح وسجلت 30 كيلو متر في الساعة وسط طقس مائل إلى البرودة ليلا وسجلت العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية.

وتشهد محافظات جنوب الوجه البحري وهي «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية» نشاط للرياح والتي سجلت سرعتها 30 كيلو متر في الساعة مع طقس غائم جزئيا بارد ليلا ونهارا وتكون الشبورة المائية، وسجلت العظمي 21 درجة والصغرى 11 درجة.

وعن حالة الأمواج غدا الأحد في البحر المتوسط تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر وتكون شمالية شرقية إلي شمالية غربية.